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تموين الإسكندرية: ضبط مصنع فلاتر مياه بمكونات مجهولة المصدر

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تموين الإسكندرية: ضبط مصنع فلاتر مياه بمكونات مجهولة المصدر تموين الإسكندرية: ضبط مصنع فلاتر مياه بمكونات مجهولة المصدر
شنت مديرية بالإسكندرية تحت إشراف مبارك عبدالرحمن، مدير المديرية، وإميل نجيب وكيل المديرية، حملة للرقابة التجارية اليوم ضمت عبدالعزيز فتوح رئيس الرقابة، وعلى أشرف وسعيد كامل مفتش الرقابة.

وتم ضبط مصنع لتصنيع وتجميع فلاتر مياه مراحل مختلفة من مكونات مجهولة المصدر وبيان مخالف للحقيقة، وتم التحفظ على ألف شمعة فلتر وكميات كبيرة من مكونات تجميع الفلاتر تم تحرير محضر غش تجارى قيد بقسم منتزه أول وجارى العرض على النيابة وذلك منذ قليل.
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مصر 365

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