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الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين في حادث منى إلى 146حالة

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الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين في حادث منى إلى 146حالة الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين في حادث منى إلى 146حالة

حادثة مني

أكد القنصل العام المصري في جدة عادل الألفى،  إن عدد حالات الوفاة جراء حادث منى ارتفع إلى 146 حالة، بينما بلغ عدد المفقودين 92 حالة، والمصابين 11 حالة.

وذكرالسفير عادل الألفي – فى بيان وزعته الخارجية اليوم الاثنين – أنه في إطار إشراف القنصلية العامة على عمل الجهاز التنفيذي للحج، وكافة بعثات الحج النوعية، ومواصلة الجهود لمساعدة ذوى المتوفين والمصابين والمفقودين فإنه عقد اجتماعا موسعا الليلة الماضية بمكة المكرمة، ضم رئيس الجهاز التنفيذى للحج، ورئيس وأعضاء البعثة الطبية وجميع رؤساء البعثات النوعية المختلفة وفريق العمل القنصلى، وتم خلال الاجتماع استعراض أخر النتائج الخاصة بحادث منى، وحصر وتجميع أخر بيانات كشوف المتوفين والمصابين والمفقودين.

وأكد أن القنصلية العامة ستوالى متابعة أعداد حالات الوفاة والمفقودين والمصابين حتى الانتهاء من الأزمة.

وأضاف أن القنصلية العامة مازالت تتابع الحادث بكامل طاقاتها على المحاور التالية، غرفة عمليات القنصلية العامة، حيث مازالت تتلقى اتصالات من ذوى المتوفين والمفقودين والمصابين (من داخل وخارج المملكة) وتقوم بالرد على استفساراتهم، وإبلاغهم بما يتم بشأنهم حسب المعلومات المتوفرة لديها بالتواصل مع السلطات المعنية وبعثات الحج النوعية المختلفة.

وأوضح أنه يوجد فريق عمل قنصلى متواجد بمشرحة المعيصم، يقوم بحث المسئولين بوزارتي الصحة والداخلية “الأدلة الجنائية” بسرعة فرز جثامين الضحايا والتعرف على هوياتهم وموافاة القنصلية العامة بالبيانات أولا بأول، ويوجد فريق عمل قنصلى يقوم على مدار الساعة بمراجعة مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة الصحة السعودية وفريق عمل القنصلية العامة يواصل بالتنسيق مع البعثة الطبية، متابعة حالة المصابين.

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