بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين بينهم طفلة في حادث بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء محمد قاسم، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة أجرة يستقلها 9 أشخاص بالكيلو 123 في الطريق الواصل بين مدينة الخارجة ومحافظة أسيوط، اسفر الحادث عن مصرع سيدة وهي ” حسنية بكري عبد الحليم ” 40 سنة وإصابة 8 آخرين بإصابات خطيرة وهم ” كامل عبد العزيز كامل ” 40 سنة و ” اميرة محمد بكري ” 5 سنوات ” و ” صباح عبد العزيز كامل ” 44 سنة و ” كامل ربيع بكري ” 19 سنة و ” ربيع بكري محمد ” 58 سنة و ” رجب شحاتة حسن ” 36 سنة و “محمد درويش كامل ” 31 سنة و ” صباح بكري محمد ” 38 سنة .

> تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفيات أسيوط؛ لتلقي العلاج، والجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.