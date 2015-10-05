أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين بينهم طفلة في حادث بالوادي الجديد‎

Google+ Print
بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين بينهم طفلة في حادث بالوادي الجديد‎ بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين بينهم طفلة في حادث بالوادي الجديد‎

أرشيفية

تلقى اللواء محمد قاسم، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة أجرة يستقلها 9 أشخاص بالكيلو 123 في الطريق الواصل بين مدينة الخارجة ومحافظة أسيوط، اسفر الحادث عن مصرع سيدة وهي ” حسنية بكري عبد الحليم ” 40 سنة وإصابة 8 آخرين بإصابات خطيرة وهم ” كامل عبد العزيز كامل ” 40 سنة و ” اميرة محمد بكري ” 5 سنوات ” و ” صباح عبد العزيز كامل ” 44 سنة و ” كامل ربيع بكري ” 19 سنة و ” ربيع بكري محمد ” 58 سنة و ” رجب شحاتة حسن ” 36 سنة و “محمد درويش كامل ” 31 سنة و ” صباح بكري محمد ” 38 سنة .
> تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفيات أسيوط؛ لتلقي العلاج، والجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا