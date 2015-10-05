تلقى اللواء محمد قاسم، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة أجرة يستقلها 9 أشخاص بالكيلو 123 في الطريق الواصل بين مدينة الخارجة ومحافظة أسيوط، اسفر الحادث عن مصرع سيدة وهي ” حسنية بكري عبد الحليم ” 40 سنة وإصابة 8 آخرين بإصابات خطيرة وهم ” كامل عبد العزيز كامل ” 40 سنة و ” اميرة محمد بكري ” 5 سنوات ” و ” صباح عبد العزيز كامل ” 44 سنة و ” كامل ربيع بكري ” 19 سنة و ” ربيع بكري محمد ” 58 سنة و ” رجب شحاتة حسن ” 36 سنة و “محمد درويش كامل ” 31 سنة و ” صباح بكري محمد ” 38 سنة .
> تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفيات أسيوط؛ لتلقي العلاج، والجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين بينهم طفلة في حادث بالوادي الجديد
تلقى اللواء محمد قاسم، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة أجرة يستقلها 9 أشخاص بالكيلو 123 في الطريق الواصل بين مدينة الخارجة ومحافظة أسيوط، اسفر الحادث عن مصرع سيدة وهي ” حسنية بكري عبد الحليم ” 40 سنة وإصابة 8 آخرين بإصابات خطيرة وهم ” كامل عبد العزيز كامل ” 40 سنة و ” اميرة محمد بكري ” 5 سنوات ” و ” صباح عبد العزيز كامل ” 44 سنة و ” كامل ربيع بكري ” 19 سنة و ” ربيع بكري محمد ” 58 سنة و ” رجب شحاتة حسن ” 36 سنة و “محمد درويش كامل ” 31 سنة و ” صباح بكري محمد ” 38 سنة .