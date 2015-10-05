برشلونة يرغب في ضم نجم ليفربول

نتائج سلبية وهزائم تتوالى لتبدأ إدارة برشلونة في تحديد أهدافها قبل انطلاق سوق الانتقالات الشتوية. وهذه المرة الهدف فيليبي كوتينيو نجم ليفربول.

برشلونة يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد مرور 7 جوالات.

وتعاقد برشلونة تعاقد مع أردا تروان وأليكس فيدال خلال الصيف وسيقيدهم في شهر يناير، ولكنهما ليسا كافيان.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فيليبي كوتينيو نجم ليفربول هو هدف برشلونة المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كوتينيو قد يكون الصفقة الثانية التي تبرمها إدارة الفريق الكتالوني خلال شهر يناير بجانب مانويل نوليتو لاعبهم السابق ونجم سيلتا فيجو الحالي.

نيمار دا سيلفا نجم برشلونة من جانبه رحب بكوتينيو وأبدى تمنياته لضمه في أقرب وقت.

وقد تكون الصفقى صعبة التحقيق خاصة بعد رحيل برندان رودجز عن تدريب ليفربول، وحاجة المدرب الجديد أي كان اسمه لكل اللاعبين لتحسين النتائج.

كوتينيو يعاني من إصابة تعرض لها في مباراة إيفرتون بالدوري أبعدته عن اختيارات كارلوس دونجا مدرب البرازيل لمباراتي فنزويلا وتشيلي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018 بروسيا.