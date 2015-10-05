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رباعي الأهلي مع المنتخب الأوليمبي إلى الصين .. و10 إلى الإمارات

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رباعي الأهلي مع المنتخب الأوليمبي إلى الصين .. و10 إلى الإمارات رباعي الأهلي مع المنتخب الأوليمبي إلى الصين .. و10 إلى الإمارات

تطير بعثة المصري الأول مساء يوم الاثنين إلى دبي لخوض وديتي السنغال وزامبيا بوجود 10 لاعبين من الأهلي.

تستعد لمواجتي السنغال وزامبيا الوديتين استعدادا لتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا.

وتضم بعثة المنتخب 10 لاعبين من الأهلي وهم: شريف إكرامي ورامي ربيعة وأحمد حجازي وسعد سمير وصبري رحيل وباسم علي وعبد الله السعيد ومحمد حمدي زكي ومؤمن زكريا وعمرو جمال.

وعلى الجانب الأخر يسافر الرباعي رمضان صبحي ومسعد عوض ومحمد هاني وصالح جمعة إلى الصين رفقة المنتخب الأوليمبي.

ويواجه المنتخب الأوليمبي منتخب الصين في وديتين استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية في البرازيل.

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