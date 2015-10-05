خبر في الجول - زيزو يوافق على تولي تدريب الأهلي ضد الزمالك

وافق عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على تولي مسؤولية تدريب الفريق حتى مواجهة الزمالك في السوبر خلفا للمدير الفني الحالي فتحي مبروك.

الأهلي خسر من أولاندو بايرتس ذهابا وإيابا ليودع كأس الكونفدرالية ويفشل في حصد أي لقب هذا الموسم.

وبعد الخسارة خرج أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي ليؤكد وجود قرارات حاسمة في الجهاز الفني للفريق خلال 48 ساعة. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com بأن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عرض على عبد العزيز عبد الشافي مهمة تولي مسؤولية الأهلي في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

وأوضح مصدر مسؤول في النادي الأهلي لـFilGoal.com إن زيزو وافق بالفعل على طلب طاهر بقيادة الأهلي ضد الزمالك والأمور في مرحلة جديدة من المفاوضات في تلك اللحظة.

وينتظر الأهلي اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر الذي سيتم من خلاله أخذ القرار النهائي بخصوص عبد العزيز عبد الشافي والمدرب الجديد للأهلي في الموسم الجديد.