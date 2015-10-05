هل يمكن الشفاء الكامل من حساسية الصدر؟

حساسية الصدر هى ذلك المرض الذى يزعج مرضاه، كلما تعرضوا لأتربة أو استنشاق روائح غريبة على الصدر، أو عطور أو روائح غير مستساغة لأنوفهم، تتهيج الشعب الهوائية لديهم ويحدث فيها بعض الانسداد مما يشعرهم بحالة من صعوبة التنفس وتنظيمه.

وأرسل قارئ يسأل، هل يمكن العلاج النهائى من حساسية الصدر أم هى مرض مزمن؟

وأجابت الدكتورة نهى جمال أخصائية أمراض الصدر، موضحة أن مرض حساسية الصدر أحد أهم الأمراض المعدية، والتى تنتقل من شخص إلى آخر لتتحول إلى مرض مزمن يرهق الصدر.

وتابعت مؤكدة على أن حساسية الصدر مرض له الكثير من الأعراض، منها الإصابة بنوبات متكررة من ضيق التنفس، وصعوبة الاستنشاق، والسعال، والضغط على الصدر، وتختلف شدتها ودرجة الحساسية من شخص إلى آخر، وتحتاج لمتابعة لصيقة لدى مختص، يتابع المريض أولا بأول لإمكانية إصابة المريض بنوبات صدر متكررة وصعوبات تنفس.

وأوضحت نهى أن حساسية الصدر مرض مزمن، بعض أنواعها ودرجة مناعة جسم المريض يمكن شفائها عند سن معين كسن الـ21، إلا أن شفائها التام أمر صعب فى كثير من الحالات وتظل عرض مزمن تثار عند التعرض لمثير شديد، أو لدور برد شديد أو نزلات شعبية حادة.

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