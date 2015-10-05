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ضبط 27 كيلو عاج «سن الفيل» مع كويتي بالمطار

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ضبط 27 كيلو عاج «سن الفيل» مع كويتي بالمطار ضبط 27 كيلو عاج «سن الفيل» مع كويتي بالمطار

جانب من المضبوطات

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب 27 كيلو عاج”سن الفيل” مع راكب كويتي قادم من الكويت أخفاها داخل حقائبه لبيعها في الأسواق المصرية وتحقيق مكاسب مادية .
> صرح مصدر جمركي بالمطار أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة شركة طيران “الجزيرة” القادمة من الكويت اشتبه رجال الجمارك في الراكب الكويتي وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها علي 27 كيلو عاج “سن الفيل”، وبالعرض على عمر سعد رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي أمر بتحرير محضر ضبط جمركي وإحالة الراكب إلى النيابة وذلك لمخالفة الراكب لقانون الحياة البرية .

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