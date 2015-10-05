السيسي: البرلمان القادم في منتهى الخطورة.. وأدعو لحسن اختيار من سيتحمل المسؤولية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البرلمان القادم في منتهى الخطورة وهناك الكثير من التشريعات المنتظرة أن تصدر من خلاله، ودعا الرئيس السيسي المصريين لحين اختيار نواب البرلمان قائلاً: “أسابيع قليلة وتبدأ الانتخابات البرلمانية وأدعو الجميع لحسن اختيار من سيتحمل المسؤولية”.

ودعا السيسي، خلال حضوره الاحتفالات بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر المجيد بالكلية الحربية بحضور الرئيس التونسي، المصريين إلى التصويت في الانتخابات قائلاً: “على الجميع اختيار من يمثلهم في البرلمان القادم وعلى الجميع المشاركة في التصويت”.

وأوضح الرئيس أنه لايوجد ارتباط بين تغيير الحكومة والانتخابات البرلمانية المقبلة.