دفاع المتهم بحرق حزب غد الثورة يدفع ببطلان اعترافات أحد المتهمين بالقضية

طالب فتحى راغب حنا المحامى من محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أثناء جلسة إعادة محاكمة موكله بالاشتراك فى حرق مقر حزب غد الثورة بعد صدور حكم غيابى ضده بالإعدام، ببراءة موكله ماركو عبد المسيح، مؤكدا على انتفاء صلته بالواقعة وبطلان إجراءات القبض عليه بسبب عدم معرفة شخص القائم بالضبط وتوقيت الضبط على وجه التحديد ووقوع الضبط بعد عدة أشهر من حدوث الواقعة.

ودفع ببطلان اعترافات المتهم الهارب حسن ناصر؛ لأن اعترافاته فى محضر الشرطة كانت قراءة لما سطره محرر المحضر المؤرخ 20 مارس 2013، وقال المتهم إنهم حملوا "تنر" وصعدوا به إلى مقر الحزب فى حين ورد بتقرير المعمل الجنائى أنه تم حرق المكان باستخدام كيروسين وجاز، وعلق المحامى قائلاً: وكأن شخصا اعترف أنه قتل آخر بسكين بينما القتيل توفى بطلق نارى.

وأشار الدفاع على عدم ضبط موكله فى حالة تلبس وقت ارتكاب الجريمة، وإنما تم القبض عليهم بعد مرور عدة أشهر على حدوثها.

وأكد الدفاع على أن اعتراف المتهم الهارب أشرف قاسم وقع تحت إكراه مادى وأدبى، خاصة أن أقواله تتناقض مع أقوال حارس العقار المجنى عليه، ومع أقوال المتهم "حسن"، حيث قال الأول إنه بعدما انتهى من تنفيذ الحادثة توجه لحسن بينما قال الأخير إنه كان رفقة باقى المتهمين، بما يؤكد أنه تعرض لضغوط من رجال المباحث ليعترف بجريمة لم يرتكبها علاوة على إنكار المتهم لما هو منسوب له أمام النيابة.

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