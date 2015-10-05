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ضبط 52 هاربا من أحكام قضائية و23 مسجل خطر بالسويس

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ضبط 52 هاربا من أحكام قضائية و23 مسجل خطر بالسويس ضبط 52 هاربا من أحكام قضائية و23 مسجل خطر بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية أمس، من ضبط 52 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس، قد أصدر تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات التى استمرت 4 أيام عن ضبط 12 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 23 مسجل خطر و16 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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