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استشهاد خفير وإصابة آخر فى هجوم على كمين بالدقهلية

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استشهاد خفير وإصابة آخر فى هجوم على كمين بالدقهلية استشهاد خفير وإصابة آخر فى هجوم على كمين بالدقهلية
تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بقيام مجهولين بإطلاق النار على أفراد كمين بقرية الحدادة، على الحدود بين محافظتى الشرقية والدقهلية بنطاق مركز بنى عبيد، وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث بنى عبيد، إلى مكان الحادث وتبين وفاة السادات محمد حسنين خفير نظامى، وإصابة عيد الشبراوى وكيل شيخ الخفر بإصابات مختلفة.

على الفور، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الدولى بالمنصورة، وتم العثور على محام بمكان الحادث، وبسؤال المحامى عن أسباب وجوده، أكد أنه كان مختطفا من قبل المسلحين، وبعد قيام أفراد الكمين بمحاولة استيقافهم للتحقق منهم بادروا بإطلاق النار عليهم من بندقية آلية كانت بحوزتهم، مما أدت إلى وفاة الخفير وإصابة الآخر، وأثناء هروبهم بعد إطلاق النار قاموا بتركه وفرو هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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