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مرشح برلمانى بالشرقية يحرر محضرين ضد تاجرين نصبا عليه فى مليون جنيه

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مرشح برلمانى بالشرقية يحرر محضرين ضد تاجرين نصبا عليه فى مليون جنيه مرشح برلمانى بالشرقية يحرر محضرين ضد تاجرين نصبا عليه فى مليون جنيه
حرر المرشح المحتمل لانتخابات برلمان 2015 حنا بشرى ميخائيل، صاحب شركة استيراد وتصدير، وهو مرشح على مقعد فردى بالدائرة الرابعة ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم، محضرين يتهم فيهما تاجرى خردة بالنصب والاحتيال عليه فى مبلغ مليون جنيه، والمحضر الآخر يتهمهما بتهديده بخطف أولاده وترويعه بالإضرار بممتلكاته.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد محمد العربان، رئيس فرع البحث الجنائى بمدينة العاشر من رمضان، يفيد قيام المرشح حنا بشرى ميخائيل بتحرير محضرين ضد "ممدوح.ف.ع.ال" تاجر خردة بمدينة العاشر من رمضان، وشقيقه "عاطف"، تاجر أيضًا، يتهمهما فيه بالنصب والاحتيال عليه فى مبلغ قدره مليون جنيه وتهديده بخطف أولاده والإضرار بممتلكاته.

وتم تحرير المحضرين 6438 جنح قسم ثان العاشر والمحضر رقم 29 أحوال.

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مصر 365