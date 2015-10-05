بالصور.. جمارك المطار تحبط تهريب27 كيلو "عاج" قادمة من الكويت

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب 27 كيلو عاج"سن الفيل" مع راكب كويتى قادم من الكويت.

أفاد مصدر بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من الكويت، اشتبه رجال الجمارك فى الراكب الكويتى وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 27 كيلو عاج "سن الفيل".

وبالعرض على عمر سعد المشرف العام على الإدارة المركزية، أمر بتحرير محضر ضبط جمركى وإحالة الراكب إلى النيابة، وذالك لمخالفة الراكب لقانون الحياة البرية.



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