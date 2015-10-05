أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. جمارك المطار تحبط تهريب27 كيلو "عاج" قادمة من الكويت

Google+ Print
بالصور.. جمارك المطار تحبط تهريب27 كيلو "عاج" قادمة من الكويت بالصور.. جمارك المطار تحبط تهريب27 كيلو "عاج" قادمة من الكويت
تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب 27 كيلو عاج"سن الفيل" مع راكب كويتى قادم من الكويت.

أفاد مصدر بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من الكويت، اشتبه رجال الجمارك فى الراكب الكويتى وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 27 كيلو عاج "سن الفيل".

وبالعرض على عمر سعد المشرف العام على الإدارة المركزية، أمر بتحرير محضر ضبط جمركى وإحالة الراكب إلى النيابة، وذالك لمخالفة الراكب لقانون الحياة البرية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365