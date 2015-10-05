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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية" لجلسة 9 نوفمبر المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية" لجلسة 9 نوفمبر المقبل تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية" لجلسة 9 نوفمبر المقبل
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة 13 متهمًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، لجلسة 9 نوفمبر لفض أحراز القضية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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