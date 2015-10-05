الرئيس السيسى: البدء فى زراعة 500 ألف فدان خلال أيام

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه خلال أيام قليلة ستنطلق زراعة أول 500 ألف فدان من مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، مؤكداً أن الأمور تسير كما نتمنى.

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر، بمقر الكلية الحربية: "أطلقنا مشروع الشباب بهدف تجهيزهم لتولى المسئولية معنا، وتقدم 50 ألف لهذه المبادرة، وجاءت مطالب بزيادة الفئة العمرية للتعامل مع من 30 إلى 40 سنة، وسيتم عمل مبادرة أخرى لهذه الفئة".

وأشار إلى أن الجهد المبذول فى مجال التنمية لم يمس المواطن البسيط من محدودى الدخل، وأقول لهم: "أنا واخد بالى منكم ونبذل كافة الجهود للوصول إليكم فى القرى الأكثر احتياجا".

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