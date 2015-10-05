السيسى: لا يوجد ارتباط بين البرلمان وتقديم الحكومة استقالتها

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بالنزول واختيار من يصلحون لتمثيلهم بمجلس النواب، مضيفاً: "يجب اختيار من يمكنه تحمل المسئولية فى ظل المرحلة الصعبة، بحيث يكون قادر عن تعديل الكثير من القوانين والتشريعات، فانتم تضعون حاضر ومستقبل مصر فى يدكم بمن تختارونه".

وتطرق السيسى فى كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر، للحديث عن التعديل الحكومى الأخير، مؤكداً أنه لا يوجد ارتباط بين البرلمان القادم وبين تقديم الحكومة استقالتها، مشيراً إلى أنه كلف رئيس الحكومة الجديد بإعداد برنامج لعرضه على البرلمان بعد انتخابه.

وتابع: "الحكومة الحالية ستقدم برنامجها للبرلمان وإذا أقره سوف تستمر فى عملها، ونجتهد ونبحث عن من يستطيعون تحمل الأمانة".

وناشد الرئيس، الإعلاميين والسياسيين والرأى العام، بإعطاء الفرصة للحكومة الجديدة كى تعمل، قائلاً "مش عاوزين حد قلقان هو وبيشتغل حتى يستطيع تقديم المزيد للبلد والقضاء على المشاكل"، مشيراً فى الوقت نفسه لأهمية استحداث وزارة جديدة للمصريين بالخارج، معرباً عن أمله فى نجاح تلك الوزارة فى تحقيق آمال وطموحات المصريين.

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