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«الطب الوقائي» يُقرر غلق 12 منشأة تجارية في السويس

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«الطب الوقائي» يُقرر غلق 12 منشأة تجارية في السويس «الطب الوقائي» يُقرر غلق 12 منشأة تجارية في السويس

اللواء العربي السروي، محافظ السويس

استقبل مكتب محافظ السويس، صباح اليوم “الاثنين”، تقرير من إدارة الطب الوقائي، يُفيد بصدور قرارات من الإدارة بغلق 12 منشآة غذائية وتجارية بعدد من الأحياء، وذلك لمُخالفتها المواصفات الطبية والصحية والقانون، ولتُمثيلها خطورة على صحة المواطن، لبيعها مواد غذائية غير صالحة.

وطالب التقرير، اللواء العربي السروي، مُحافظ السويس، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية، بإتخاذ قرارات بغلق هذه المنشآة بقوة القانون.

وكانت قد أعلنت إدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتورة أمال الرعي، عن إعدام 3 طن مواد غذائية فاسدة، والتي تم ضبطها قبل وأثناء وبعد عيد الأضحي المبارك، بعددٍ من المحلات التجارية، بعد سحب 24 عينة من اللحوم من عددٍ كبيرٍ من المحلات التجارية، للتأكد من مدى صلاحيتها، كما تم تحرير 19 محضر نظافة للمحلات، و23 محضر لعدم وجود شهادات صحية.

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