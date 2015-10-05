بالصور.. «يسرا» تكشف أسرار حياتها فى «المتاهة» غدًا

تكشف الفنانة يسرا الصدمات التى تعرضت لها خلال مشوارها الفنى ،وذلك خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، فى برنامج “المتاهة” المقرر إذاعته فى الحداية عشر مسائا غدا الثلاثاء 6أكتوبرعلى قناة MbC مصر.

وتدور الحلقة داخل ديكور يعتمد بشكل أساسي على “الجرافيكس”، حيث تتحدث ” يسرا ” عن التجارب التى مرت فى حياتها، و الصدمات التى عانت منها، مشيرة إلى أنه “ليس سهلاً أن تتخطى أزماتك، لكن الأمر الذي لا يكسرك، يُفترض أنه يقوّيك ويجعلك أكثر صلابة ومتانة”.

كما تقول فى البرنامج أنها إنسانة متفائلة، وتحب الفرح وتكره “النكد”، مؤكّدة بأن علاقة صداقة متينة تربطها بوالدتها. ومع ذلك، تعترف “يسرا “لأول مرّة عن سبب اعتذارها من والدتها بسبب سؤال طرحته عليها. لم يكن السؤال عادياً، فأجّلت الأخيرة الإجابة عليه حتى انتفت الحاجة إلى إجابة واتّخذت يسرا القرار بأن تقول لوالدتها “آسفة”.

وتفاجأ يسرا الجمهور بالإعلان بأن عمرها اليوم هو 10 سنوات فقط،وتكشف السر وراء ذلك؟ وماذا تقصد بـ”الحياة الخرساء” التي تعيشها بين الحين والآخر؟،ولحظة الضعف التى مرت بها ،وهل فكرت بالانتحار يوماً؟ ،وتعرب عن رأيها في بعض الممثلات بين المجاملة والصراحة، وتردّ على المنتقدين في الفن والسياسة.

وتتحدث كذلك عن أهمية دور الفنانين في الحياة العامة، ومدى حضور “القوة الناعمة” في هذا المجال، عن ارتفاع أجور الفنانين، وأجرها تحديداً، وعن سبب كرهها لـ”المرآة”، وعدم وجود مرآة في غرفة نومها، وكذلك عن النفاق والكذب والوصولية والانتهازية، وعن من يدّعون الصداقة للوصول إلى مبتغاهم وتحقيق مرادهم، وطردها هؤلاء الأشخاص من حياتها. وعن تكريم الفنانين في حياتهم حيناً، وتكريمهم بعد وفاتهم وخلال جنازاتهم أحياناً، لاسيّما عن الراحلين عمر الشريف، فاتن حمامة ونور الشريف.

. وتتوقف يسرا عند التحدّي الأهم والأبرز في حياتها الذي كان والدها السبب في رسمها له، السبب الكامن وراء عدم ارتدائها اللون الأبيض، وكيف تنظر شخصياً إلى الموت؟ هل هي متصالحة مع فكرته أم خائفة من تلك اللحظة؟ وما أسباب دموع يسرا؟ ،وماذا تقول عن الخيانة. وما هو السر الخطير الذي تنجح وفاء في انتزاعه من ضيفتها؟ وما هو الخطأ الذي ارتكبته يسرا عن سابق تصوّر وتصميم، فمن كان ضحيتها؟.