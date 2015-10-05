الدكتور مروان سالم يكتب: ظاهرة "الهانى مون" فى حياة مريض السكر

مرض السكر أحد أخطر الأمراض المزمنة التى يعانى خلالها البنكرياس من خلل فى الوظائف، ولكن هذا المرض المنتشر على نطاق واسع على مستوى العالم بشكل عام ولدى المصريين بشكل خاص، يصبح من الضرورى أن نتعايش معه ونتخلص من مضاعفاته ونتجنبها، والكثير من المضاعفات المرضية تصبح مصاحبة لرحلة مرض مريض السكر، ومنها اعتلال العين والإبصار، وضعف القدرة على التمتع بصحة القدمين، والإصابة بارتفاع فى ضغط الدم وغيرها من المضاعفات التى قد تصل إلى حد بتر الأقدام فى حالة عدم القدرة على السيطرة على نسبة معتدلة.

وهناك ظاهرة غريبة لا يعلم بها البعض، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرضى السكر، ويطلق عليها ظاهرة "الهانى مون" أو شهر العسل لبنكرياس مريض السكر، وتظهر هذه الظاهرة فى الأفق فى المراحل الأولى من الإصابة بمرض السكر، وعندما يبدأ المريض رحلة معاناته مع المرض.

ويفسر الأطباء الظاهرة بخلل بسيط فى عمل البنكرياس، يحدث عندما يصاب الإنسان بمرض السكر فى مراحله الأولى أى فى بدايات الاكتشاف، فيقوم البنكرياس بتغيير مفاجئ فى وظائفه مختلف عن طبيعته، فيزيد من حدة عمله وإفرازه، حيث يضخ كميات كبيرة من نسب الأنسولين فجأة فى الجسم، ويشعر حينها بعض المرضى بأعراض الغيبوبة السكرية بالدوخة والدوار والهبوط.

وتفسير الظاهرة كما يوضحه الأطباء عبارة عن رد فعل مضاد للبنكرياس فى بعض حالات الإصابة بالسكر، فيحاول أن يثبت للجسم أنه لازال قادرًا على ضخ كميات من الأنسولين منضبطة وأنه لازال قادرًا على العمل، ليثبت أنه ما زال عضوًا "كفء".

وهذه الظاهرة لابد من تداركها سريعًا، ولذا عند شعور المريض الجديد بالسكر بمثل هذه الأعراض عليه التوجه للطبيب، فيقوم المختص بخفض جرعه الأنسولين وبنسب معينة، حتى لا يصاب المريض بغيبوبة سكرية نتيجة الاستيقاظ المفاجئ والنشيط للبنكرياس لإفراز الأنسولين.