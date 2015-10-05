وزير الدفاع: نصر أكتوبر جسد أعظم صور التضامن العربى.. وجيله مثال للتضحية

توجه الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، فى كلمته خلال الذكرى الـ42 لنصر أكتوبر.

كما توجه بالتحية لجيل أكتوبر المجيد، قائلاً: "فى هذا اليوم المجيد إلى شعب مصر العظيم أتوجه بتحية إجلال إلى جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بشجاعة، فقد ضحى هذا الجيل العظيم بالنفس والنفيس لأجل هذا الوطن، وأعطوا المثل فى التضحية والفداء والصدق والإخلاص والتفانى.. وهذا النصر جسد أعظم صورة التضامن العربى".

وأضاف أن مصر تحتفل بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر الذى حققته القوات المسلحة واستردت به الأرض المحتلة فى سيناء، وأكدت خلاله إرادة مصر وعقيدة القوات المسلحة الذين أعلوا راية العزة للوطن.

وتابع: "لقد كان نصر أكتوبر رمزًا لالتفاف شعب مصر حول قواته المسلحة والتلاحم المقدس بأبنائه المدافعين عن استقرار مصر وسلامته، وسيظل هذا النصر رمزًا عظيمًا من رموز قواتنا الوطنية".