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الرئيس السيسى يأمر قوات العرض العسكرى بتحية جيل نصر أكتوبر

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الرئيس السيسى يأمر قوات العرض العسكرى بتحية جيل نصر أكتوبر الرئيس السيسى يأمر قوات العرض العسكرى بتحية جيل نصر أكتوبر
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحية لجيل أكتوبر الذين قدموا لمصر أرواحهم فداءً لمصر، وحولوا حالة الانكسار الى انتصار، مطالباً قوات العرض العسكرى بتحية هذا الجيل.

كما توجه السيسى فى كلمته بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر، بالتهنئة للشعب المصرى والعربى، بمناسبة تلك الذكرى، قائلاً: "فى تلك المرحلة كان المصريون يدافعون عن أرضهم وعرضهم بجانب أشقائهم العرب الذين تواجدوا مع الجيش المصرى وشكلوا ملحمة عظيمة جدا، ولذا نحتاج للتوقف عند دروس كثيرة من حرب أكتوبر".
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