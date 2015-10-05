"سمكرى سيارات" يقتل والدته لرفضها إعطاءه 2000 جنيه فى الإسكندرية

تخلص "سمكرى سيارات" من والدته المسنة، بسبب رفضها إعطاءه مبلغا ماليا. تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً من الرائد أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزه، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها السكنية بمساكن العبور منطقة الرأس السوداء، وبالانتقال تبين وجود جثة "زينب. ع. ا" 75 سنة ربة منزل ترتدى كامل ملابسها مسجاة على ظهرها بأرضية الصالة، وبمناظرتها تبين وجود جروح وسحجات حول الرقبة.

توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى قيام نجل المجنى عليها "أحمد ا ح" 35 سنة سمكرى سيارات مقيم بذات العنوان بالتعدى على والدته بالضرب، محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، بعد حدوث مشادة بينهما لرفضها إعطائه مبلغا ماليا.

تم ضبط المتهم الذى اعترف بارتكاب الوقعة، مشيرا إلى أنه عقب تعديه على والدته قام بسرقة مبلغ 2000 جنيه كانت بحوزتها، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى، تم إخطار الأدلة الجنائية والنيابة العامة، ونقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.