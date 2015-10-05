السيسى: لا عودة لزمن الانهزام.. وهدفنا الأكبر الحفاظ على بلدنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا عودة بفضل الله لزمن الانهزام والانكسار، مضيفاً: "لن نسمح أبدا بتكرار ما حدث فى 67، وإحنا يقظين ومستعدين حتى لا يتكرر ماحدث مرة أخرى".

وأضاف فى كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ42 لحرب أكتوبر: "نحن بحاجة إلى أن نتذكر أن أحد أهم أسباب نجاحنا فى حرب أكتوبر هى العلاقة بين الجيش المصرى والشعب المصرى، الجيش كله فى حرب أكتوبر كان أمامه هدف واحد استعادة الكرامة وتحرير الأرض، الجيش يحب شعبه ويحترمه والشعب دائماً واقف مع جيشه.. وهذا درس لا يمكن أن ننساه".

وأوضح أن الجيش المصرى نصير للشعب ولن يقف أمام رغباته، فالجيش محب لبلاده وشعبه وسيقدم دائما العطاء.

وأشار إلى أنه كان فى هذا الوقت تحرك وضغوط تدفع القيادة السياسية للتحرك بسرعة لاتخاذ قرار الحرب، ولكن القيادة كانت حريصة على اتخاذ الوقت والإجراءات المناسبة لتحقيق وتنفيذ القرار فى الوقت المناسب الذى يحقق أهدافه وهذا درس يجب التأكيد عليه، فالقرارات المناسبة هى من تحكم صانع القرار، واختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرار هو الدرس المستفاد من حرب اكتوبر.

واستطرد: "هناك هدف كبير من أجل الحفاظ على مصر وأى حاجة تانية بجانب هذا الهدف مالهاش قيمة، وهذا امر يسقط من اجله الشهداء والمصابين والجرحى، هدفنا الأكبر هو الحفاظ على بلدنا فى ظل ما يحيط بنا من أحداث وتطورات".

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