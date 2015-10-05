مصادر لليوم السابع: العامل المصرى والمعتدون عليه أمام المحكمة بعمان

قالت مصادر مصرية بالعاصمة الأردنية عمان لـ"اليوم السابع" اليوم الاثنين، إن العامل المصرى خالد السيد متواجد الآن فى محكمة العقبة للمثول أمام المحكمة بحضور محامى العامل المصرى والمستشار القانونى للسفارة المصرية.

وأفاد مصدر فى وزارة الداخلية الأردنية، بأنه تمت إحالة المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددا على أن الدولة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من أية جهة كانت، كونه المظلة التى تنطوى تحتها ويحتمى بها كل من يعيش على أراضى المملكة.