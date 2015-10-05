السيسى: رجال القوات المسلحة تقاضوا نصف مرتباتهم لمدة 20 عاما لدعم جيشهم

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى أن رجال الجيش المصرى ظلوا 20 عاما يتقاضون نصف المرتب لتحقيق قدرة اقتصادية تساعد جيشهم، فلابد من أن يكون هناك دعم لقوة الجيش، موجها التحية للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق صاحب هذه الفكرة.

وأضاف السيسى خلال كلمته باحتفالات نصر أكتوبر، اليوم الاثنين، بمقر الكلية الحربية، أن الجيش لابد أن تكون له القدرة للدفاع على بلده ومنطقته، وإن شاء الله الجيش المصرى بكل تواضع قادر على ذلك.

وأكد السيسى أن وعى المصريين وتضحيتهم وجيشهم وعملهم لن يتسبب فى ضياع البلد، مضيفاً: "لن يحدث ذلك أبدا، مصر تكفينا جميعا ولن تستطيعوا أن تمسوها".

وتابع مستنكراً: "فاكرين هتقدروا تهدوا مصر لا والله لن يستطيع أن يمس أحد هذا الوطن وهذا الشعب.. فخلونا نعيش مع بعض نبنى ونعمر".

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