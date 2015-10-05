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طائرات الرافال تحلق بسماء جامعة القاهرة وفرق موسيقية للاحتفال بذكرى أكتوبر

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طائرات الرافال تحلق بسماء جامعة القاهرة وفرق موسيقية للاحتفال بذكرى أكتوبر طائرات الرافال تحلق بسماء جامعة القاهرة وفرق موسيقية للاحتفال بذكرى أكتوبر
دفعت مديرية أمن الجيزة، منذ قليل، بفرقة موسيقى عسكرية، بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، كما حلقت طائرات الرافال فى سماء جامعة القاهرة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وعزفت الفرقة الموسيقية العديد من المقاطع الوطنية، التى ألهبت حماس المواطنين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع أفراد الفرقة، فيما شهد محيط جامعة القاهرة تكدسا من جانب المواطنين لمشاهدة العروض الموسيقية.

وفى السياق ذاته، مشطت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة محيط ميدان النهضة، والأماكن المجاورة، لتأمين الاحتفال بذكرى أكتوبر، منعا لحدوث أى شغب خلال العروض العسكرية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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