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تأخير 100 رحلة قادمة إلى الدولة بسبب الضباب الكثيف

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تأخير 100 رحلة قادمة إلى الدولة بسبب الضباب الكثيف تأخير 100 رحلة قادمة إلى الدولة بسبب الضباب الكثيف

أدى الضباب الكثيف الذي غطى سماء الإمارات اليوم إلى  تأخير العديد من الرحلات القادمة إلى المطارات الدولية الرئيسية الثلاث في الدولة،  كما تسبب في اختناقات مرورية بسبب انخفاض مدى الرؤية التي وصلت الى بضعة أمتار.

وتأخرت أكثر من 60  رحلة قادمة إلى مطار دبي الدولي في وقت مبكر بين الساعة  04:15  حتي 08:20، في حين تأخرت 30  رحلة قادمة إلى مطار أبو ظبي الدولي. وتأخرت 17 رحلة أخرى قادمة إلى مطار الشارقة الدولي، وفقا لموقع "فلاي تراكر" متتبع الرحلات الجوية.

وحث  المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل على توخي الحيطة والحذر على الطرقات بسبب تشكل الضباب وتدني الرؤية صباح اليوم.
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