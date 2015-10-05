محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس إدارة "تومسون رويترز"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " - على هامش قمة الاقتصاد الإسلامي في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم - السيد ديفيد تومسون رئيس مجلس إدارة تومسون رويترز الذي يشارك في أعمال القمة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع شركة " تومسون رويترز ".

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - استعراض جدول أعمال القمة والأهداف المرجوة من انعقادها في دبي.

> كما استمع سموه من السيد تومسون إلى فحوى مبادرة " تومسون رويترز " وأهدافها المتمثلة في افتتاح مركز ابتكار لها في دبي لتمكين ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في تحقيق مبادرات اقتصادية مبتكرة تفيدهم في أعمالهم وتسهم في دعم الاقتصاد الإسلامي على مستوى الدولة والعالم.

كما تطرق الحديث إلى مبادرة " بوابة السلام " التي أطلقت اليوم في القمة والتي تعد منصة لدعم الابتكار واستحداث الفرص في الاقتصاد الإسلامي وتحقيق المنفعة للجميع من أجل ترسيخ مفهوم وثقافة الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات ودول الإقليم والعالم باعتبار دبي عاصمة لهذا الاقتصاد.

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