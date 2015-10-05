سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

تم وضع خطة بحث وتشكيل مجموعات عمل تحت إشراف اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد الوزير مدير الأمن بالتنسيق مع فرع الأمن العام لضبط مرتكبى حوادث سرقة السيارات.

أسفرت جهود ضباط مجموعة مكافحة سرقات السيارات بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من عدد " 3 " متهمين كلا من حسين ر ع ع 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه المسجل شقى خطر تحت سرقات عامة " السابق اتهامه فى " 31 " قضية " سرقات متنوعة " منهم القضية جنح قسم أول المنتزه، ومحمد ال ا 28 سنة عاطل مقيم دائرة ثان المنتزه، ومحمد ك ال 27 سنة عاطل مقيم دائرة ثان المنتزه.

وتبين أن المتهمين كونوا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات الكاملة وكذا حوادث السرقات من داخل سيارة وإخفاء السيارات المتحصل عليها من جرائمهم ومساومة مالكيها على دفع مبالغ ماليه نظير استرجاعها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم اعترفوا بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات وسرقة متعلقات من داخلها بأسلوب كسر زجاج زجاج الهواية .

وشملت الحوادث التى اعترفوا بها هى حادث سرقة السيارة رقم ل ص ص مصر المُبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم أول الرمل عن بلاغ نجاة م ع ، وحادث سرقة السيارة رقم هـ و مصر المُبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم أول الرمل عن بلاغ محمد س ع، وحادث سرقة السيارة رقم 8 –جمرك السلوم المٌبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ وائل ج ح، وحادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ محمد ا ع بسرقة خاتم ذهب – جهاز اى باد – شنطه رجالى – 2 نظارة شمس – شنطة حريمى من داخل سيارته رقم أ ر ج مصر أثناء وقوفها بدائرة القسم، وحادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ محمد م م بسرقة طبنجه ماركة بريتا إيطالى - عيار 9 مم بخزينتها وعدد 13 طلقة من ذات العيار ونظارة كارتير من داخل سيارته رقم ص س ن مصر أثناء وقوفها بدائرة القسم، وحادث القضية رقم جنح قسم سيدى جابر عن بلاغ محمد م م بسرقة جهاز كاسيت – رخصة تسيير خاصته – 4 كارنيه نادى سموحة – نظارة من داخل سيارته رقم س ع م مصر أثناء وقوفها بدائرة القسم .

وحادث القضية رقم جنح قسم أول الرمل عن بلاغ عمرو ا خ بسرقة نظارة ومبلغ مالى قدره " 9500 " جنيه من داخل سيارته رقم ر ق مصر أثناء وقوفها بدائرة القسم، وحادث القضية رقم جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ إيهاب م ال بسرقة جهاز لاب توب – 2 نظارة من داخل سيارته رقم س ب ف مصر أثناء وقوفها بدائرة القسم.

تم ضبط السيارات والمضبوطات بإرشاد المتهمين، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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