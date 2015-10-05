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حبس عاطل وسائق 4 أيام لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية فى الحوامدية

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حبس عاطل وسائق 4 أيام لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية فى الحوامدية حبس عاطل وسائق 4 أيام لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية فى الحوامدية
أمرت نيابة البدرشين، برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة، بحبس "سلام.خ" 29 سنة عاطل، و"على.م" سائق، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بمركز الحوامدية بجنوب الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطارا يفيد بتمكن النقيب محمود سليمان ضابط بمباحث قسم الحوامدية من ضبط كل من، "سلام.خ" عاطل 29 سنة عاطل، و"على.م" سائق ومقيم بالصف بعد تقنين الإجراءات بالسيارة رقم ه م د 157 ميكروباص تويوتا، وعثر بحوزة المتهمين على بندقية كلاشنكوف 20 طلقة، وبندقية fa و250 طلقة وبندقية خرطوش 84 طلقة، تحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.

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