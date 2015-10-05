ضبط 15 كيلو بانجو بطريق شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس

تمكنت قوات الأمن بالسويس اليوم من إحباط تهريب كمية من نبات البانجو المخدر بسيارة نقل متجهها إلى وسط سيناء.

تلقت قوات تأمين طريق السويس جنوب سيناء معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق سيارة نقل.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة أن قوات تأمين الطرق أخطرت القوات المتمركزة بطول جنوب سيناء بالمعلومات، حيث اشتبهت القوات بسيارة نقل بطريق سيناء بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى وبداخلها اجولة معدة للتهريب، حيث تم ضبط السيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على قرابة 4 أجولة متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو يزن 15 كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.