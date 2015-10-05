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القبض على رجل أعمال يبيع وحدات سكنية بعقود وهمية لأكثر من شخص بالإسكندرية

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القبض على رجل أعمال يبيع وحدات سكنية بعقود وهمية لأكثر من شخص بالإسكندرية القبض على رجل أعمال يبيع وحدات سكنية بعقود وهمية لأكثر من شخص بالإسكندرية
نجحت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية فى إلقاء القبض على رجل أعمال قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بعد النصب عليهم، وبيعه وحدات سكنية بعقود وهمية لأكثر من شخص.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من "حشمت.ف.د"، 45 سنة، صاحب محل، و"عزت.ف.د"، 43 سنة، صاحب محل، "مقيمان بدائرة أول المنتزه"، ضد "ميلاد.ج.ل"، 24 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم دائرة قسم ثان الرمل، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية قدرها 640000 جنيه بزعم بيعهم وحدات سكنية بعقار مملوك له كائن 5 شارع خله منطقة فيكتوريا دائرة قسم أول المنتزه، وقام بتحرير عقود بيع لهم، واكتشافهما قيامه ببيع تلك الوحدات لآخرين، وعند مطالبته برد أموالهما امتنع.

توصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة البلاغ وقيام المشكو فى حقه بالنصب على المُبلغين والعديد من المواطنين "جار تحديدهم".

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزه وجار العرض على النيابة.

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