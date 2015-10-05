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ضبط مصنع لتعبئة الزيوت غير المطابقة للمواصفات فى الإسكندرية

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ضبط مصنع لتعبئة الزيوت غير المطابقة للمواصفات فى الإسكندرية ضبط مصنع لتعبئة الزيوت غير المطابقة للمواصفات فى الإسكندرية
نجحت مباحث إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط مصنع لخلط وتعبئة الزيوت غيرالمطابقة للمواصفات.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام "مجدى م م" 45 سنة صاحب مصنع لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية والشحومات بمزاولة نشاط غير مشروع فى تصنيع الزيوت المعدنية غير المطابقة للمواصفات بدون ترخيص من الجهات المختصة وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية.

تم استهداف المصنع، وضبط بداخله { 5000 لتر زيوت تشحيم وعدد 9600 لتر زيوت معدنية " للتزييت" - وعدد 6120 لتر زيوت تشحيم تروس} جميعها معبأة داخل تنكات وجراكن مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات تجارية وهمية.

كما تمكن ضباط الإدارة، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، من ضبط كل من "حسن ج ا" 27 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "55" كجم من الزيتون الأسود المصبوغ به تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط "عبدالناصر ا ع" 51 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "130" قرص مشبك به تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و"حمادة م م " 27 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "50 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

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مصر 365

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