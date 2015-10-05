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مصرع تلميذ صدمه قطار كفر الزيات - منوف أثناء عبوره شريط السكة الحديد

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مصرع تلميذ صدمه قطار كفر الزيات - منوف أثناء عبوره شريط السكة الحديد مصرع تلميذ صدمه قطار كفر الزيات - منوف أثناء عبوره شريط السكة الحديد
لقى تلميذ بقرية بشتامى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك أثر اصطدامه بقطار كفر الزيات - منوف به أثناء عبورة شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للمشاة، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية أخطارا،من الرائد محمد داود رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد من مصرع مصطفى عوض عيسى 6 سنوات تلميذ،وذلك أثر اصطدامه قطارا كفر الزيات - منوف به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم نقله إلى المستشفى.

بتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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