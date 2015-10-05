تجديد حبس 3 إخوان في السويس 15 يومًا للتحريض على العنف

قررت محكمة جُنَح المُستأنفة في السويس، صباح اليوم “الاثنين”، رفض الاستئناف المُقدم من 3 قيادات وكوارد تنظيم الإخوان الإرهابي، وهم: “أحمد. ش. أ”، و”عبد الرحمن. أ. م” و “ياسر. أ. أ”، وتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف.

وكان ضباط الأمن الوطني، قد تمكنوا من ضبط المُتهمين في شهر إبريل الماضي، بناءًا على قرار من النيابة، والذي يُقر بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وحشد المواطنين للتظاهر مع أعضاء تنظيم الإخوان، والتعدي على قوات الجيش والشرطة بشوارع المحافظة.