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شوبير:الأهلى يعلن اليوم إسم مديره الفنى الجديد .. والمفاضلة بين ألمانى وبرتغالى

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شوبير:الأهلى يعلن اليوم إسم مديره الفنى الجديد .. والمفاضلة بين ألمانى وبرتغالى شوبير:الأهلى يعلن اليوم إسم مديره الفنى الجديد .. والمفاضلة بين ألمانى وبرتغالى

أكد الكابتن أحمد شوبير أن  إجتماع مجلس أدارة النادى الأهلى سيعلن اليوم إسم المدير الفنى الجديد للفريق،مشيرا إلى ان هناك مفاضلة ما بين مدربين احدهما ألمانى والأخر برتغالى.

وقال شوبير أن مجلس إدارة الأهلى سيعقد اجتماعا في الخامسة مساء اليوم الأثنين، لإعلان اسم المدير الفني الأجنبي الذي سيخلف فتحي مبروك، و ان المفاضلة حاليا بين ألماني وبرتغالي.

وكشف كذلك عن رفض المجلس إنسحاب الفريق من مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر ،المقرر إقامتها بالإمارات 16أكتوبر المقبل،بالإضافة لرفض فكرة الإطاحة بـ هيثم عرابي مدير التعاقدات الخارجية ،بعد فشل الفريق في حصد بطولات الدوري والكأس و الكونفيدرالية،حيث يرى مسئولو الأهلي أنه قام بدوره على أكمل وجه بإنهاء صفقات مميزة ،مثل جون أنطوي و إيفونا ،لكن الجهاز الفني لم يحسن استغلالها.

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