وجبة كشري تتسبب في تسمم 3 فتيات بالأقصر

أصيب ثلاث فتيات بمدينة الأقصر بالتسمم إثر تناولهن وجبة كشري فاسدة بأحد المطاعم في شارع المدينة المنورة بوسط المدينة .

> وقالت الفتيات الثلاث أنهن شعرن بتلبك معوي وقئ و إعياء شديد إثر تناولهن وجبة كشري من مطعم شهير بشارع المدينة المنورة فتوجهن علي الفور إلي مستشفي الأقصر الدولي.

> وأضافت الفتيات:” ظللن جالسين في إحدي طرقات المستشفي من الساعة الثامنة مساءا وحتي الساعة الثانية صباحا دون أي عناية طبية حتي قدم زوونا وأحضروا الشرطة وحرر محضر بالواقعة” .