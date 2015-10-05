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وجبة كشري تتسبب في تسمم 3 فتيات بالأقصر

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وجبة كشري تتسبب في تسمم 3 فتيات بالأقصر وجبة كشري تتسبب في تسمم 3 فتيات بالأقصر

تسمم 3 فتيات بالأقصر نتيجة تناول وجبة كشري

أصيب ثلاث فتيات بمدينة الأقصر بالتسمم إثر تناولهن وجبة كشري فاسدة بأحد المطاعم في شارع المدينة المنورة بوسط المدينة .
> وقالت الفتيات الثلاث أنهن شعرن بتلبك معوي وقئ و إعياء شديد إثر تناولهن وجبة كشري من مطعم شهير بشارع المدينة المنورة فتوجهن علي الفور إلي مستشفي الأقصر الدولي.
> وأضافت الفتيات:” ظللن جالسين في إحدي طرقات المستشفي من الساعة الثامنة مساءا وحتي الساعة الثانية صباحا دون أي عناية طبية حتي قدم زوونا وأحضروا الشرطة وحرر محضر بالواقعة” .

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