أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مثول 533 متهمًا أمام محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم في أحداث العدوة

Google+ Print
مثول 533 متهمًا أمام محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم في أحداث العدوة مثول 533 متهمًا أمام محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم في أحداث العدوة

أرشيفية

يمثل اليوم الأثنين 533 متهمًا من عناصر الإخوان، أمام محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، لمحاكمتهم فى أحداث إقتحام قسم شرطة العدوة، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.
> وقد استمعت المحكمة فى جلستها التى عقدت فى يوم 7 من الشهر الماضى، إلى أقوال عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، كما إستعمت إلى مرافعات كلاً من سمير الصفطى ومحمد طوسون، عضوا هيئة الدفاع عن أنصار مرسى، وناقشت المحكمة بعض ضباط وأمناء الشرطة بقسم العدوة حول كيفية وقوع الأحداث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا