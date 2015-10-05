مثول 533 متهمًا أمام محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم في أحداث العدوة

يمثل اليوم الأثنين 533 متهمًا من عناصر الإخوان، أمام محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، لمحاكمتهم فى أحداث إقتحام قسم شرطة العدوة، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

> وقد استمعت المحكمة فى جلستها التى عقدت فى يوم 7 من الشهر الماضى، إلى أقوال عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، كما إستعمت إلى مرافعات كلاً من سمير الصفطى ومحمد طوسون، عضوا هيئة الدفاع عن أنصار مرسى، وناقشت المحكمة بعض ضباط وأمناء الشرطة بقسم العدوة حول كيفية وقوع الأحداث.