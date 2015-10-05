أعلام الدول المشاركة بحرب أكتوبر ترتفع باحتفالات الذكرى الـ42 للنصر

شكلت مجموعة من رجال المظلات بمظلاتهم المشكلة من علم مصر ، أعلام الدول العربية الشقيقة التى شاركت مصر فى حرب أكتوبر، وذلك خلال العرض العسكرى، بمقر الكلية الحربية خلال الاحتفال بالعيد الـ42 لنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس التونسى الباجى السبسى وكبار قيادات القوات المسلحة.

وشهدت سماء العرض العسكرى، رفع أعلام دول، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، والكويت، وليبيا، والمغرب.

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