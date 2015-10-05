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أعلام الدول المشاركة بحرب أكتوبر ترتفع باحتفالات الذكرى الـ42 للنصر

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أعلام الدول المشاركة بحرب أكتوبر ترتفع باحتفالات الذكرى الـ42 للنصر أعلام الدول المشاركة بحرب أكتوبر ترتفع باحتفالات الذكرى الـ42 للنصر
شكلت مجموعة من رجال المظلات بمظلاتهم المشكلة من علم ، أعلام الدول العربية الشقيقة التى شاركت مصر فى حرب أكتوبر، وذلك خلال العرض العسكرى، بمقر الكلية الحربية خلال الاحتفال بالعيد الـ42 لنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس التونسى الباجى السبسى وكبار قيادات القوات المسلحة.

وشهدت سماء العرض العسكرى، رفع أعلام دول، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية، والمملكة العربية ، والسودان، وسوريا، والعراق، والكويت، وليبيا، والمغرب.


>- السيسى يصل الكلية الحربية للمشاركة فى الذكرى الـ42 لنصر أكتوبر
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- الرئيس التونسى يصل الكلية الحربية للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
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- بالفيديو.. بثا مباشرا للاحتفالات بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر
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- السيسى يشهد احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 42 لانتصارات أكتوبر
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مصر 365

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