أعلام الدول المشاركة بحرب أكتوبر ترتفع باحتفالات الذكرى الـ42 للنصر

وشهدت سماء العرض العسكرى، رفع أعلام دول، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، والكويت، وليبيا، والمغرب.
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