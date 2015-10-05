"الإسكان" تسليم أولى وحدات المليون وحدة بالمحافظات خلال أيام

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم البدء فى تسليم أولى وحدات مشروع المليون وحدة فى المحافظات فى مقدمتها محافظات البحيرة والسويس وقنا والسويس، بجانب عدد من المدن الجديدة، وذلك خلال أيام.

وأوضح أنه قرر إتاحة تغيير رغبات المستفيدين، حال عدم تغطية الوحدات المتاحة فى المدينة أو المركز لأعداد المستفيدين، على أن يكون ذلك وفقا لشروط الإقامة، أو العمل، أو جهة الميلاد، وهى أحد شروط الحصول على الوحدات فى المشروع، بمعنى إذا حجز المواطن فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة، على سبيل المثال، وانطبقت عليه الشروط، ولكن لم يحصل على الوحدة نظرا لزيادة عدد من تنطبق عليهم الشروط على عدد الوحدات المتاحة، فمن حقه تغيير الرغبة ليحصل على وحدة فى مدينة بدر، أو غيرها من الوحدات المتاحة بالمحافظة، التى بها إقامته، أو عمله، أو ميلاده، طبقا للشروط.

وطلب الوزير خلال اجتماعه مع مسئولى مشروع الإسكان الاجتماعى، وضع برنامج محدد لتسليم الوحدات للمستحقين تباعا، مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لتوصيل المرافق الداخلية، لجميع الوحدات التى تم تنفيذها حتى الآن، خاصة بالمحافظات.

وحذر الوزير من تسليم أى وحدة غير كاملة المرافق، أو تنسيق موقع للعمارات، وقال: "لن أسمح بتسليم وحدة سكنية، غير مكتملة المرافق، بحيث يتسلم المواطن شقته وينتقل إليها فورا للسكن".

وناقش الدكتور مصطفى مدبولى، عددا من المشكلات التى تواجه المشروع، لوضع حلول فورية لها، مشيدا بسداد مستحقات المقاولين أولا بأول، بما يساعد على إنجاز الجدول الذى تم وضعه لتنفيذ وحدات المشروع، فضلا عن الدور المساعد لوزارة العدل، من خلال وجود موظف شهر عقارى، لإنهاء إجراءات تسجيل الوحدات فقط، خاصة فى المدن الكبرى مثل السادات وبدر والعاشر من رمضان.

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