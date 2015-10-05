أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فيديو تسجيلى للقوات المسلحة باحتفالات أكتوبر يؤكد: 30 يونيو ثورة تصحيح

Google+ Print
فيديو تسجيلى للقوات المسلحة باحتفالات أكتوبر يؤكد: 30 يونيو ثورة تصحيح فيديو تسجيلى للقوات المسلحة باحتفالات أكتوبر يؤكد: 30 يونيو ثورة تصحيح
وصف الفيلم التسجيلى للقوات المسلحة الذى تم عرضه خلال احتفالات نصر أكتوبر الـ42 اليوم الاثنين، ثورة 30 يونيو بثورة تصحيح خرج فيها مليونيات تاريخية حاشدة معبرة عن رفضها لنظام الإخوان وسياستهم ومطالبين القوات المسلحة بالوقوف مرة أخرى جانب شعبها لحمايته وتأييد مطالبه.

شارك فى الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التونسى الباجى السبسى بمقر الكلية الحربية بحضور قادة الجيش وكبار رجال الدولة، وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، وجيهان السادات، والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق.


>- السيسى يصل الكلية الحربية للمشاركة فى الذكرى الـ42 لنصر أكتوبر
>

- الرئيس التونسى يصل الكلية الحربية للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر
>

- بالفيديو.. بثا مباشرا للاحتفالات بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر
>

- السيسى يشهد احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 42 لانتصارات أكتوبر
>

- 42 سنة على نصر أكتوبر.. صناع الانتصار يروون أسرار معركة العبور.. قصص وحكايات يرويها الأبطال عن معجزات العبور والنصر ومواجهة العدو.. اللواء عبد الوهاب سيد: كشفت مواقع هيكيلة للعدو وعملت خلف خطوط العدو
>

- إغلاق المجال الجوى لمطار القاهرة ساعة ونصف بسبب التدريبات العسكرية
>

- مفتى الجمهوية: حرب أكتوبر ألهمتنا معانى وقيما نحن فى أمس الحاجة إليها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة