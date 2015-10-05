فيديو تسجيلى للقوات المسلحة باحتفالات أكتوبر يؤكد: 30 يونيو ثورة تصحيح

وصف الفيلم التسجيلى للقوات المسلحة الذى تم عرضه خلال احتفالات نصر أكتوبر الـ42 اليوم الاثنين، ثورة 30 يونيو بثورة تصحيح خرج فيها مليونيات تاريخية حاشدة معبرة عن رفضها لنظام الإخوان وسياستهم ومطالبين القوات المسلحة بالوقوف مرة أخرى جانب شعبها لحمايته وتأييد مطالبه.

شارك فى الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التونسى الباجى السبسى بمقر الكلية الحربية بحضور قادة الجيش وكبار رجال الدولة، وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، وجيهان السادات، والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق.

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