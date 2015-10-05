أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التضامن تمد التسجيل الإلكترونى لمسابقة التعيينات بالتأمينات لـ12 أكتوبر

Google+ Print
التضامن تمد التسجيل الإلكترونى لمسابقة التعيينات بالتأمينات لـ12 أكتوبر التضامن تمد التسجيل الإلكترونى لمسابقة التعيينات بالتأمينات لـ12 أكتوبر
قررت وزارة التضامن الاجتماعى مد باب التسجيل الإلكترونى لمسابقة التعيينات لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك على الموقع الإلكترونى: http://ssjobs.egypt.gov.eg/ حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 12 أكتوبر 2015 لجميع الفئات العمرية، مما سبق لهم الاختبار الشفوى.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قررت عمل امتحان تكميلى لمن تقدموا لمسابقة التعيينات بالتأمينات الاجتماعية على أن يكون الامتحان من خلال التسجيل الإلكترونى، منعا للتلاعب والمجاملات فى اختيار للمتقدمين من حملة المؤهلات العليا.

- "التضامن": 5 أكتوبر آخر موعد لتسجيل استمارة مسابقة التأمينات إلكترونيًا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365