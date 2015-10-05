التضامن تمد التسجيل الإلكترونى لمسابقة التعيينات بالتأمينات لـ12 أكتوبر

قررت وزارة التضامن الاجتماعى مد باب التسجيل الإلكترونى لمسابقة التعيينات لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك على الموقع الإلكترونى: http://ssjobs.egypt.gov.eg/ حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 12 أكتوبر 2015 لجميع الفئات العمرية، مما سبق لهم الاختبار الشفوى.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قررت عمل امتحان تكميلى لمن تقدموا لمسابقة التعيينات بالتأمينات الاجتماعية على أن يكون الامتحان من خلال التسجيل الإلكترونى، منعا للتلاعب والمجاملات فى اختيار للمتقدمين من حملة المؤهلات العليا.

- "التضامن": 5 أكتوبر آخر موعد لتسجيل استمارة مسابقة التأمينات إلكترونيًا

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