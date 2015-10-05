ضبط 200 ألف عبوة مبيدات زراعية مسرطنة فى مصنع غير مرخص بالشرقية

تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين برئاسة الرائد أحمد إبراهيم، وكيل قسم شرطة البيئة من ضبط مصنع لتصنيع المبيدات والمخصبات الزراعية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر ومســـرطنات وخط إنتاج كامل بمسكن تحت الإنشاء.

وبتفتيش المسكن ضبط بداخلة كمية كبيره من المبيدات والمخصبات الزراعية تقدر بحوالى مائتى ألف كيس وعبوات مصنعة مواد كيميائية مجهولة متسرطنة لشركات وهمية غير مسجلة بوزارة الزراعة بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات وغير سليمة ومحظور استخدامها وكميات من بودرة البلاط الملونة تقدر بحوالى 30.00 طن .

كما تم ضبط أكثر من نصف مليون كيس وعبوه واستيكر فارغ معد للاستخدام وكذا ثلاث ماكينات لحام وبرشام ومولد كهربائى ومضامينة خياطة وعدد من ماكينة طبع وعدد ثلاث استنباط مصنعة لاستخدامها فى عمليه التصنيع .

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عبداللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية يفيد قيام ضبط المتهم "على.ص.أ"،50 سنة يدير مصنعا لتصنيع المبيدات المسرطنة .

>تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة.



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