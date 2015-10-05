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"التخطيط العمرانى" تعتمد الحيّز المعدل لعزب مركز القنطرة بالإسماعيلية

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"التخطيط العمرانى" تعتمد الحيّز المعدل لعزب مركز القنطرة بالإسماعيلية "التخطيط العمرانى" تعتمد الحيّز المعدل لعزب مركز القنطرة بالإسماعيلية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، اعتماد الحيز العمرانى لعزب مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت هيئة التخطيط العمرانى، أن اعتماد هذه الأحوزة العمرانية، يأتى فى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (36) لسنة 1993 والمختصة بمراجعة، واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (58) لسنة 2002 لدراسة، ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية.
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