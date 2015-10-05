التعليم: اكتشاف 6 حالات تعاطى "حشيش وهيروين" بين سائقى 7 مدارس خاصة

أعلن اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، عن نتائج أول يوم فى حملة توقيع كشف الإدمان على سائقى حافلات المدارس الخاصة والرسمية والتى بدأت أمس، موضحا أنه تم المرور على 7 مدارس، منهم اثنين فى القاهرة و3 بإدارة كرداسة بالجيزة ومدرستين بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد الحالات الايجابية، التى تم اكتشافها وصلت إلى 6 حالات منهم حالة ترادماول فى القاهرة و5 حالات فى الجيزة " حالتين حشيش و2 ترامادول وحالة واحد لشخص يتعاطى الهيروين.

من جانبه، قال أحمد خضر رئيس الإدارة العامة للأمن بالوزارة والمشرف على الحملة، إن إجمالى عدد الحالات التى تم فحصها فى الـ" 7 مدارس وصلت إلى 102 حالة، مشيرا إلى أن الجملة ما زالت مستمرة فى توقيع كشف وعلاج الإدمان على السائقين حرصا على سلامة الطلاب.

وفى سياق متصل، قال علاء عساف المسئول عن الحملة، إن إجراء الكشف الطبى على السائقين ما زال مستمرا، مؤكدا أنه تم إحالة ما تم اكتشافه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ثبت تعاطيه، مؤكدا أن اللجنة المسئولة من وزاراتى الداخلية والتضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان مستمرة فى عملها حتى تنتهى من الخطة الموضوعة فى هذا الإطار.