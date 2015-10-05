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صفوت النحاس يستقيل من حزب شفيق وقائمة مصر.. ويعلن دعمه لـ"فى حب مصر"

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صفوت النحاس يستقيل من حزب شفيق وقائمة مصر.. ويعلن دعمه لـ"فى حب مصر" صفوت النحاس يستقيل من حزب شفيق وقائمة مصر.. ويعلن دعمه لـ"فى حب مصر"
استقال الدكتور صفوت النحاس، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية‬ المصرية، الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق من الحزب، معلنًا أيضًا انسحابه من قائمة "" التى أعدتها الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.

وقال "النحاس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "استقالتى وانسحابى من الانتخابات بسبب سوء الإدارة الذى تسبب فى رفض القائمين لنا مرتين لعدم اكتمال الأوراق ووجود أوراق مزورة"، مؤكدًا أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية وأبلغ الجبهة المصرية وحزب الحركة الوطنية باستقالته.

وأعلن "النحاس" دعمه الكامل لقائمة "فى حب مصر"، مشيرًا إلى أنها تتضمن شخصيات وطنية جديرة بالدعم، مشيرًا إلى أنه كان داعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسى داخل حزب الحركة الوطنية.

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