هيئة المجتمعات العمرانية: نفذنا 93 ألف شقة فى المدن الجديدة

وأضاف المهندس كمال فهمى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم تنفيذ 30 ألفا و220 وحدة بالمرحلة الأولى من المشروع بمدن (العاشر من رمضان - بدر- السادات – بنى سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - أسيوط الجديدة - طيبة الجديدة).
وتابع "وتم تنفيذ 63 ألفا و396 وحدة سكنية ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، منها 35 ألف وحدة بمراحل التشطيبات بمدن (القاهره الجديدة – العبور - العاشر من رمضان - الشروق – 15 مايو - بدر – السادات – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – المنيا لجديدة – سوهاج الجديدة –أسوان الجديدة - قنا الجديدة - أسيوط الجديدة – توشكى الجديدة – الفيوم الجديدة – طيبة الجديدة – النوبارية الجديدة - أخميم الجديدة).
وأعلن فهمى أن هناك 38 ألفا و352 وحدة، فى مرحلة الطرح، بالمرحلة الثالثة من المشروع بمدن (القاهرة الجديدة – العبور - 6 أكتوبر- العاشر من رمضان – النوبارية الجديدة – الشروق – 15 مايو – دمياط الجديدة).