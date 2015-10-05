مصريون بالأردن يحتجون أمام السفارة المصرية بعمان ضد حادث اعتداء العقبة

اعتصم عدد من أبناء الجالية المصرية أمام سفارتنا فى العاصمة عمان، وذلك احتجاجاً على ما تعرض له العامل المصرى سيد عثمان، فى حادثة الاعتداء عليه من قبل أشقاء النائب زيد الشوابكة، والتى ظهرت بفيديو انتشر على نطاق واسع وخلق أزمة كبيرة.

وطالب المعتصمون - بحسب موقع سرايا الأردنى- بضرورة محاسبة المعتدين والسير بالإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، وأن العمال المصريين لهم حقوقهم ولا يجب حصول مثل هذه الانتهاكات بحق أى عامل سواء كان مصرى أم أردنى أو غيره، وأن المصريين اعتادوا على كرم الضيافة من الشعب الأردنى.

وأوضح المعتصمون أن على السفارة المصرية التدخل ومتابعة القضية عن قرب والتواصل مع الجهات المعنية فى الأردنية، للوقوف على أسباب الحادثة.

وكانت قوات الأمن العام قد ألقت القبض على 3 من أشقاء النائب الشوابكة، اليوم الاثنين، وتم تحويلهم إلى المدعى العام.