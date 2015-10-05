أمن الإسكندرية يشن حملة مداهمات لأوكار تجار المخدرات بالعشوائيات

قام اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بشن حملة أمنية مكبرة على المناطق العشوائية فى دوائر أقسام المحافظة، لضبط تجار المخدرات الذين يقومون بترويجها على الشباب.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر من ضبط "رمضان م ال ع" 31 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته قطعتين لمخدر الحشيش "تزن حوالى 50 جراما" ومبلغ مالى 130 جنيهاً، وهاتف محمول

>أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من كل من "أسامة.ث.ع" 41 سنة عاطل وشقيقيه، "وليد.ث.ع" 36 سنة عاطل، و"محمد.ث.ع" 25 سنة عاطل "جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمون بدائرة القسم" بحوزتهم عدد "15" قطعة لمخدر الحشيش "بقصد الاتجار" وسلاح أبيض "مطواة" مبلغ 735 جنيهاً - وهاتفى محمول.

كما تم ضبط "ضياء الدين محمود أحمد" سن 25 عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "9" قطع لمخدر الحشيش "بقصد الاتجار" ومبلغ 1020 جنيهاً – هاتف محمول تحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اللبان من ضبط "عيد محمد حسن" 50 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم بحوزته لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 10 جرامات - بقصد الاتجار".

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من "إجلال م م" 53 سنة ربة منزل، و"راندا ط س" 14 سنة بدون عمل، مقيمتان المحلة – محافظة الغربية بحوزتهما عدد "90" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى كيلو جرام – بقصد الاتجار" ومبلغ 550 جنيهاً - وهاتفى محمول.